Con il passare dei giorni le voci sulla possibile cessione dellasi arricchiscono di particolari, retroscena e storie utili per dipingere il quadro generale della vicenda che sta tenendo banco da qualche mese nella Genova blucerchiata. Mentre le negoziazioni tra la società di Corte Lambruschini e il fondo York Capital Management rappresentato da Gianluca Vialli procedono , emergono dettagli in merito alle due anime che dibattono attualmente in seno alla Sampdoria.Da una parte infatti ci sarebbe il presidente Massimo. Sarebbe il Viperetta il principale oppositore alla trattativa: secondo Primocanale l'imprenditore romano non vorrebbe privarsi della fonte principale dei suoi guadagni, nonchè del suo maggior veicolo pubblicitario. E' stato grazie alla Samp se Ferrero è riuscito a farsi conoscere con ospitate e programmi tv, diventando il personaggio mediatico che è oggi. Sono questi i motivi, al di là dell'aspetto economico, che frenano per il momento l'operazione. Dall'altra parte invece ci sono le figure maggiormente attive sul fronte cessione. Una è quella dell'avvocato Antonio, convinto che dopo il buon lavoro svolto da Ferrero la Samp sia pronta ad un ulteriore salto di qualità, e che sia possibile compiere tale step soltanto grazie ai Fondi di investimento, futuri proprietari del calcio. L'altra figura che spinge per una cessione è quella del vicepresidente vicario Paolo, principale sponsor di un altro hedge fund, l'. Le tempistiche invece sono chiare: entro fine marzo bisognerà arrivare ad una, per definire ad aprile i dettagli arrivando a maggio alla chiusura della trattativa.