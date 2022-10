Sono ore convulse in casa, tra la scelta del nuovo allenatore e la ricomparsa sulla scena di Massimo. L'arrivo del Viperetta ieri a Milano ha colto di sorpresa il Consiglio di Amministrazione blucerchiato, che aveva puntato su Stankovic in autonomia già nell'immediato post Monza, escludendo un confronto formale con l'ex presidente. L'irruzione di Ferrero ieri però ha cambiato le carte in tavola. Secondo Il Secolo XIX. Proprio in virtù di questa opzione, e del riavvicinamento di Ferrero,. Per la verità, basterebbero le dimissioni di un solo consigliere per far cadere l'intero Consiglio a seguito della clausola fatta inserire da Vidal nel 2019.Il CdA inizialmente avrebbe dovuto traghettare la squadra al termine della scorsa stagione, apparecchiando la cessione, ma si è ritrovato ad affrontare cura dei conti, disaffezione dei tifosi e campagna acquisti senza alcun tipo di liquidità, garantendo iscrizioni e mantenimento del titolo sportivo grazie alle. Gli scenari però a breve potrebbero cambiare: a Ferrero sta per scadere l'interdizione da ogni carica sociale, misura richiesta a suo tempo dalla procura di Paola, e il Viperetta vuoleQuesto desiderio, ovviamente, si scontra con quello dei tifosi, che all'idea di un possibile rientro di Ferrero a Genova già lo scorso week end si erano mobilitati con decisione , e pure del CdA, perché rischia di generare confusione ulteriore e scontrarsi con la linea e la professionalità di elementi come Lanna e Panconi. In quel caso, il presidente o altri consiglieri potrebberoinnescando un effetto a catena difficile da prevedere ma di certo molto complicato da affrontare per il Viperetta.