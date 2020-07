Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla in un'intervista concessa a Libero di Milan Skriniar, difensore ceduto all'Inter: "Per me Skriniar non si discute! Parliamo di un talento naturale: in difesa può giocare ovunque, a 3, a 4, anche a 2 e resta fortissimo. Un errore la sua cessione? Questo bisogna chiederlo a Beppe Marotta e Piero Ausilio".