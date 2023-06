I recenti sviluppi in casahanno fatto un po' passare in secondo piano la figura di Massimo. Il Viperetta, però, è ancora sullo sfondo e continua a ribadire un concetto, ossia che secondo lui la Sampdoria gli è stata 'sfilata'. Il caso agenti, secondo Il Secolo XIX, potrebbe arrivare proprio da lì. Radrizzani e Manfredi avevano la sensazione che qualcosa fosse nell'aria, aspettavano unla controllante della società blucerchiata.L'amministratore unico è Vidal, che ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci di Ssh per mercoledì prossimo in prima convocazione giovedì in seconda, con all'ordine del giorno la composizione dell'organo amministrativo e le cariche sociali.Non si conosce ancora laSSH al momento ha come amministratore Massimo Ienca, segretario della Sampdoria, la sensazione è che questa assemblea potrebbe revocare proprio Ienca, nominando un nuovo amministratore. Si fa il nome di Fabio Toso, già amministratore della capogruppo Holding Max. A preoccupare sono le tempistiche: l'assemblea arriverebbe due giorni dalla prima convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Sampdoria. Pare che Ferrero voglia che siaAncora ignota la strategia: Ferrero tramite l'amministratore potrebbe chiedere di rinviare l'assemblea in seconda o terza convocazione, facendo. L'eventuale cambio di Ienca potrebbe avere un altro effetto. Dopo l'approvazione del bilancio scadrà il mandato dell'attuale Cda, con le dimissioni del board. A quel punto verrà nominato une potrebbe dover essere sempre l'amministratore unico di Ssh a ricevere le disposizioni dal trustee Vidal. Nel CdA 'a tempo' che verrebbe a crearsi si ipotizzavano ancora Lanna, Romei, Bosco e Panconi, con uomini di fiducia di Manfredi e Radrizzani, ma a questo punto la vicenda potrebbe complicarsi.