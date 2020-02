In un momento complicato per la, reduce dalla batosta rimediata con la Fiorentina e pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere, a tenere banco in casa blucerchiata sono anche le vicende societarie. Il presidente Massimo Ferrero, assediato da più parti, deve fare i conti con le scadenze ormai imminenti per presentare la richiesta di concordato, e le dimissioni dell'intero CdA.Il patron doriano ha provato a minimizzare , nel frattempo però arrivano anche le dichiarazioni di un altro degli elementi chiave nella vicenda, ossia l'ex presidente Edoardo. In una lunga intervista concessa al Corriere Economia, c'è un passaggio incentrato sulla Sampdoria. Domanda: "​Un'ultimissima cosa: la Sampdoria, che è stato un grande amore di famiglia, è ancora un amore di famiglia o lei la segue solo come tifoso?". La risposta di Garrone è abbastanza tranciante: "