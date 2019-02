A Sky Sport ha parlato l'allenatore della Samp Giampaolo al termine della gara persa 2-1 contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Partita che non bisognava mai perdere per come la squadra ha giocato. Se non porti a casa un risultato positivo dopo questo tipo di prestazione non puoi essere soddisfatto. Sul gol del 2-1 poi c'era un fallo di Perisic su Ekdal, da lì è nato l'angolo da cui è scaturito il gol. E' mancata la furbizia, qui a San Siro i raccatta palle sono allenati per rimettere in gioco velocemente la palla, ti rubano il tempo e se non sei furbo ti fregano. Il fallo ai danni di Ekdal è clamoroso su quella rimessa laterale, dispiace perché poi a casa non porti niente. Partita maiuscola, ma non porti niente".



CRITICHE - "Solo nella furbizia nelle piccole cose, la squadra ha trovato delle buone linee di gioco, ma niente da rimproverare. Una somma di particolari che fanno la differenza. Sono arrabbiato solo perché queste prestazioni vanno premiate con il risultato se hai l'ambizione di far qualcosa in più, sfidare queste squadre alla pari. La squadra a me è piaciuta, sono dispiaciuto perché la prestazione doveva dar merito ai calciatori".