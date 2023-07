sceglie di passare dalla Serie B inglese (United) a quella italiana (),. Che è un'agenzia di gestione delle carriere di calciatori della quale lo stesso Radrizzani è fondatore e perciò porrebbe una questione di conflitto d'interesse rispetto a un ruolo di responsabilità in un club sportivo. Da Football Capital il neo-proprietario della società blucerchiata si è fatto da parte quasi subito, dopo appena due anni e nel lontano 2016.Ma poiché la struttura societaria è complessa, l'uscita effettiva è avvenuta molto lentamente. Né ciò è servito a dissipare definitivamente le ambiguità. Che anzi sono state ravvivate dal passaggio di acquisizione della Sampdoria a causa dell'entrata inscena di Matteo Manfredi, storico sodale di Radrizzani. Ma andiamo con ordine.– Per i lettori di Calciomercato.com la storia è nota. Già nel 2019 chiedemmo a Radrizzani se fosse soltanto un presidente o anche un agente di calciatori . Risultava infatti che l'allora presidente e proprietario del Leeds United mantenesse ancora un alluce dentro una delle divisioni estere di Football Capital:. Si trattava di una situazione promiscua che molte lamentele provocava nel mondo degli agenti, poiché realizzava un conflitto d'interessi. La situazione verrà sanata soltanto a febbraio 2020, quando nella consociata svizzera di Football Capital si realizza un rimescolamento significativo. Va via il presidente, che fonderà una propria agenzia di gestione carriere (la) ma prenderà a agire soprattutto da intermediario.Prende invece potere l'agente, che a sua volta sarà protagonista di un infelice passaggio anch'esso raccontato da Calciomercato.com,quando prova a stringere una collaborazione col Chiasso (per un riepilogo della vicenda si legga QUI ), ciò che andrebbe contro le regole. Evidentemente la Svizzera non è territorio propizio per l'agenzia. Nei mesi successivi lo stesso Castagna lascia Football Capital e si mette in proprio fondando l'agenzia– Passa del tempo da allora e Radrizzani si mette in testa l'idea meravigliosa di acquisire un club italiano. Punta subito su Genova, ma la Samp non è il suo primo obiettivo. Vorrebbe prendere il Genoa ma gli va male . Del resto, pare che anche Berlusconi avesse provato a comprare l'Inter prima di mettere le mani sul Milan, dunque non c'è nulla di che formalizzarsi. I gossip parlano di un tentativo di Radrizzani anche con l'. Infine riesce a comprare la, assieme al sodale. Dalle informazioni disponibili su Companies House UK si scopre che l'addio di Manfredi all'agenzia risale al 7 giugno.Fra l'altro merita di essere rilevato che, secondo quanto riferiscono i dati di Transfermarkt, Football Capital assiste anche due ragazzi della Primavera doriana, Alessio Spatari e Federico Zorzi . Non due profili di peso, certamente. Ma la promiscuità della situazione c'è tutta.Per la cronaca, il ruolo di direttore dell'agenzia lasciato vacante da Manfredi è stato assunto da Alessandro. Ci sarà mica possibilità di avvistarlo a Genova, nelle settimane che verranno?@Pippoevai