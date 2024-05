La ricerca di un nuovo direttore sportivo in casaè prioritaria. Sono giornate importanti per Manfredi, la scelta va fatta con oculatezza dal momento che si tratterà di una figura cruciale per la prossima stagine dei blucerchiati. Serve una persona d'esperienza, e tra i tanti profili circolati in queste ore è emerso anche il nome di Giovanni, direttore sportivo del. Anzi, sarebbe meglio dire 'ex' direttore perché di poche ore fa il comunicato che annunciatra la società neroverde e il ds al termine della stagione.

Il legame tra le parti è rimasto forte, tanto è vero che nell'annuncio ufficiale il Sassuolo ringrazia il professionista per "l’impegno, la dedizione e la grande professionalità dimostrata in questi anni di lavoro". Rossi è una figura storica della proprietà Squinzi: era diventato ds in Serie C2, nel 2006, e ha collegatofatta salva una parentesi alla Juventus (2010-2013, responsabile e direttore sportivo delle squadre giovanili) e al Cagliari (20117-2018).Pochi minuti fa fa lo stesso Rossi ha salutato in conferenza stampa il Sassuolo, rimanendo piuttosto vago sul futuro: "Allegri mi voleva alla Juve? Io credo che all'interno c'è una società, ha optato per prendere Giuntoli. Il rapporto che mi lega con Allegri è un rapporto di amicizia, di stima, lo ritengo uno dei più bravi in Italia".