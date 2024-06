Sampdoria, ieri Accardi a Bogliasco. Incontro con Manfredi, firma entro prossima settimana

Getty Images

La prima telenovela dell'estate dellaha il nome di Pietro. Da settimane si parla di accordo fatto, ma l'ufficialità ancora non è stata diramata. Ieri però c'è stato un passo avanti significativo nella vicenda perché il nuovo dirigente era a Bogliasco, dove è andato in scena un incontro cruciale con il presidente blucerchiato Matteo Manfredi, accompagnato dal "board advisor" Alessandro Messina. Presente anche Giuseppe Colucci, uomo di fiducia di Accardi.La riunione si è svolta nella nuova sede doriana, in via Marconi, poi il gruppetto si è spostato al Mugnaini per una visita guidata, poi in centro a Bogliasco per pranzo. Durante la giornata, sono stati toccati tanti temi sensibili. I primi riguardano la programmazione economica, ponendo i perimetri che non dovranno mai essere scavalcati. Poi si è parlato di competenze. Accardi, che viene descritto come un dirigente, non solo quella tecnica ma anche ad esempio quella medica. Accardi ha ottenuto da Manfredi i chiariementi che si aspettava, inclusi quelli che secondo Il Secolo XIX nei giorni scorsi avevano fatto sorgere alcuni dubbi capaci di rallentare un po' le dinamiche della trattativa.

Adesso la definizione degli ultimi dettagli porterà all'annuncio. Accardi nelle prossime ore contatterà l', con cui tecnicamente è ancora sotto contratto, per la risoluzione dell'ultimo anno di contratto,poi firmerà il contratto con la Samp. Si tratta di un triennale con opzione per il quarto anno, e la chiusura definitiva della vicenda, descritta come solo una "formalità", potrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima.