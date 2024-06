Sampdoria, chi è Messina, tra l'agenzia di procuratori e i consigli a Manfredi

Nel ponte di comando dellasi è da parecchio la figura di Alessandro, da tempo accreditato come uno dei consiglieri di Matteo. Il dirigente viene spesso citato in vicende di mercato: si è parlato di lui per gli incontri con Accardi e agenti vari, per la trattativa Darboe e per la riorganizzazione del settore giovanile blucerchiato. Ad esempio, la Next Generation e camp estivi per ragazzi sono state, con sede legale a Londra dove c'è Gestio Capital. Si tratta di una società che fino a fine dicembre si occupava di intermediazioni di calciatori. Sino a poco fa, però, di fatto il 'consigliere' di Manfredi non aveva un ruolo definito nell'organigramma. Adesso sì.

La carica ufficiale è quella di, ossia "consulente che fornisce pareri non vincolanti di tipo strategico al management di una società". Manfredi voleva dare visibilità a Messina, e lo ha fatto con questo incarico. Il Secolo XIX sottolinea come sia il primo 'board advisor' della storia della Sampdoria. Messina fino a maggio figurava nell'", iscritti all'estero, perché accreditato come intermediario presso la Football Association inglese. Il suo agente italiano riconosciuto Figc di appoggio è Alessandro Cicchetti.

Già ma chi è Messina nel mondo del calcio? La sua società ACM continua a operare in Italia comeappoggiandosi ad alcuni. collaboratori. Il Secolo fa i nomi di Mario Pisani di Marseille Sud Mediterranee, Claudio Lucchin, che adesso è diventato responsabile di Next Gen Samp o Pisani. Quest'ultimo starebbe proponendo alcuni giocatori a squadre italiane, in passato sono state fatte operazioni sui giovani (Safrani e Nkodia alla Triestina, Macrì e Nicolosi al Parma, Acquah al Torino). E alla Samp? A febbraio è stato piazzato l'ucraino classe 2007 Yavorskyi.