La gara tra la Sampdoria e il Sellero Novelle è risultata particolarmente utile alla dirigenza doriana per fare il punto su quelle che saranno le prossime manovre di mercato dei blucerchiati. Al termine del match infatti la dirigenza di Corte Lambruschini si è intrattenuta a cena con il tecnico Di Francesco.



Era presente anche Riccardo Pecini, che firmerà un contratto annuale e verrà annunciato nelle prossime ore. Assenti invece Massimo Ferrero e il vicepresidente Antonio Romei. I protagonisti del summit avrebbero fatto il punto sul mercato, tra movimenti in entrata e possibili uscite, specialmente per quanto riguarda i vari Dennis Praet, Valerio Verre, Federico Bonazzoli, Leonardo Capezzi, Jacopo Sala, Bartosz Bereszynski e Gaston Ramirez.



Secondo Il Secolo XIX però la dirigenza avrebbe anche aggiornato mister Di Francesco in merito alla trattativa per la cessione del club, che sarebbe ormai arrivata ad un punto di svolta dopo mesi di voci e indiscrezioni.