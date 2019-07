Ieri i tifosi blucerchiati presenti nel ritiro di Ponte di Legno hanno trovato una gradita sorpresa. Nella sede della preparazione estiva della Sampdoria infatti si è rivisto Riccardo Pecini, noto scout capace di firmare nel corso degli anni succulente plusvalenze per il Doria.



L'ex Empoli è arrivato in ritiro insieme al direttore sportivo Carlo Osti, e ha seguito da vicino il 15-0 rifilato dai blucerchiati al Sellero Novelle. A questo punto si attende soltanto l'ufficialità del suo rientro nell'organigramma di Corte Lambruschini, nonostante un addio piuttosto movimentato con il presidente Ferrero.



Pecini comunque sembra ragionare già da tesserato della Samp: ieri infatti si sarebbe confrontato con Di Francesco, che ha già chiesto rinforzi per quanto riguarda il reparto offensivo. Adesso l'ex mister della Roma potrà contare sull'esperienza e le capacità di uno dei più apprezzati scopritori di talenti in Italia.