Sampdoria, il Cagliari su Borini e Bereszynski

Getty Images

Affari in corso tra lae il. Il club blucerchiato ha appena ufficializzato Gennaro Tutino, e attualmente in attacco ha quattro giocatori per due posti: Tutino appunto, poi Coda, Pedrola e Fabio. Quest’ultimo ha uno stipendio importante, è un fedelissimo di Pirlo ma la dirigenza doriana potrebbe prendere in considerazione la sua cessione per abbassare il monte ingaggi e per monetizzare qualcosa dal cartellino.La sensazione è che Borini sia considerato uno dei ‘sacrificabili e che gli isolani si sarebbero mossi in questi giorni in maniera decisa. I rossoblù potrebbero perdere Lapadula, diretto a Pisa, e Nicola avrebbe. Il giocatore sta bene a Genova ma i sardi garantirebbero pari stipendio e l’allettante possibilità di mettersi in gioco in Serie A a distanza di quattro anni dall’ultima presenza nel massimo campionato italiano. In caso dovesse concretizzarsi il trasferimento, la Samp dovrebbe portare alla corte di Pirlo almeno un altro attaccante, se non due.

Un discorso simile a quello di Borini vale anche per Bartosz. Di recente Accardi ha detto, riferendosi al terzino polacco, che è un pezzo importante della formazione doriana, tanto è vero che ha vestito la fascia da capitano. Nicola lo apprezza, lo ha avuto ade lo allenerebbe di nuovo volentieri. Proprio l’Empoli è l’altra società accostata al laterale classe ’92.