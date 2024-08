La nuova Sampdoria avvisa la Serie B: tra le difficoltà, un mercato da top

A Genova, sponda, nell'estate calcistica 2024 si è tornato a respirare un entusiasmo che mancava davvero da molto tempo. Il pubblico blucerchiato, dopo anni di Ferrero, il rischioe le difficoltà iniziali affrontate nei primi mesi dalla nuova proprietà, sta assistendo ad unacurata da un direttore sportivo che ha immediatamente conquistato i tifosi. I sostenitori doriani hanno risposto con passione a questo nuovo corso: i quasisottoscritti rappresentano una cifra incredibile per la, e addirittura la Samp ha nel mirino il record storico della categoria, iabbonamenti della

' - Molti pronosticavano enormi difficoltà per la Samp nel costruire una squadra competitiva da subito, visti i tanti paletti imposti ai doriani. Il primo, come noto, riguarda le finestre di mercato '': la Samp ancora per questa estate deveInoltre,era chiamato ad abbassare il monte ingaggi doriano, di circa 25 milioni: ildella B è fissato a 10 milioni, e si può sforare soltanto garantendo con una fideiussione il 40% della differenza. Attualmente, la Samp dovrebbe viaggiare attorno ai 17 milioni.- Nonostante ciò, la dirigenza blucerchiata ha lanciato unnetto alla categoria, recepito anche da tutte le altre compagini:Lo dimostra ad esempio la coppia gol creata da Accardi:, un tandem da 37 reti nella scorsa stagione, e giocheranno insieme in blucerchiato. Il ds doriano aveva in mente questo doppio colpo sin dai primi giorni a Bogliasco. Concretizzarlo è stato il suo grande successo. Oltre ai due centravanti, sono arrivaticome, o elementi di categoria tipo, entrambi ex Como. Il solo giovane preso per ora è, uno che sembra avere un destino ben tracciato, mentre le 'scommesse' sono rappresentate da, arrivato dal Perugia, e soprattutto. L'olandese cresciuto nelle giovanili dello United può essere il gioiello inaspettato di Accardi, nelle prime uscite ha subito impressionato, alla pari di Akinsanmiro.

- Il pezzo pregiato sacrificato è stato Emil. Per il resto, il Doria si è mosso con gli esuberi: via giocatori dai contratti pesanti come, o calciatori evidentemente inadatti al livello della Serie B tipo. La cessione ‘dolorosa’ diè stata ampiamente assorbita con l’arrivo dei due top in avanti. Da capire la situazione di alcuni giocatori in bilico come(se resta fa il titolare),. Radiomercato parla della possibile partenza del baby, ma la Samp vuole tenerlo e l’agente lo ha confermato.

Pirlo ha già raccontato la sua idea di calcio: si ripartirà dale dalla costruzione dal basso, anche se l’anno scorso il tecnico ha dimostrato di saper rivedere e correggere le sue idee in corsa. Ora però ha potuto lavorare da inizio ritiro con una squadra fatta al 90%. La formazione, attualmente, non ha un portiere ma tecnicamente sarebbe di tutto rispetto:Le riserve sono di assoluto livello:

Il ds, insomma, oltre a creare una squadra pronta e già organizzata da affidare a Pirlo per l'immediata risalita in A sta anche cercando di '' il club, prelevando elementi di proprietà su cui magari in futuro fare plusvalenza. Lo dimostra il fatto che l'unico prestito arrivato da una big e su cui il Doria non ha controllo, ad oggi, è quello di Akinsanmiro. Potrebbero diventare due se la Samp dovesse prenderedall'Inter. Il Doria, per ammissione dello stesso Accardi, è alla ricerca di une di unIl numero uno potrebbe essere proprio il nerazzurro, che l'anno scorso ha impressionato a Genova dopo alcune difficoltà iniziali. Il dubbio riguarda la formula, perché la nuova Samp di Accardi e Manfredi, dopo un anno di assestamento,La nuova Samp vuole, e vuole farlo con giocatori di proprietà ed elementi futuribili. La Serie B è avvisata,Adesso toccherà a Pirlo.