Una delle date cruciali, per la sopravvivenza della Sampdoria, era quella odierna. A Genova, infatti, era prevista l'Assemblea degli azionisti, che però andrà deserta a causa dell'assenza della famiglia Ferrero, alla caccia dei famosi fondi utili per ricapitalizzare. Nel frattempo il CdA, alle prese con la procedura di composizione negoziata, ha alcune scadenze impellenti e un incontro in programma.



Nei prossimi giorni il board doriano, ad esempio, si rivedrà con Banca Sistema, probabilmente all'inizio della settimana, scrive Il Secolo XIX, per per fare il punto in vista della scadenza del 16 febbraio, quando la Samp dovrà versare 10,5 milioni per gli stipendi, e per parlare anche di un eventuale sostegno di finanza ponte. Le altre date attenzionate sono ad ogni fine mese, per la rata del Fisco (saltarne una farebbe perdere il beneficio della rateizzazione) e il 27 giugno, termine limite entro cui iscriversi al prossimo campionato.