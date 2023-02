La Sampdoria non è riuscita a portare a Genova un attaccante in questa sessione di mercato. Eppure ieri di nomi ne erano circolati parecchi, a partire da Piccoli, passando per Van Hoijdonk, Botheim e Nestorovski. Tutti per motivi diversi.



Piccoli chiedeva un contratto troppo lungo per la Samp, di almeno 18 mesi. Il Doria non ha potuto accontentarlo, e il giocatore si è accasato all'Empoli. Van Hoijdonk è rimasto all'Heerenveen, in prestito dal Bologna, perché secondo Il Secolo XIX 'non c'era condivisione'. Curioso, considerando che le operazioni in entrata dovrebbero dipendere soltanto da uno dei tre ds attualmente a libro paga, e tenendo conto che alla fine, condivisione o no, a Genova non è arrivato nessuno.



Botheim invece pare non fosse troppo convinto della destinazione. Inoltre, sussisteva un problema contrattuale. Valutazione ancora diversa per Nestorovski, infortunatosi per un mese. In tale lasso di tempo, la Samp spera di ritrovare De Luca e Pussetto. Il reparto con loro due, Gabbiadini, Lammers e Quagliarella viene considerato così completo.