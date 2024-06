Sampdoria, il curioso caso Mancini: il contratto scade oggi,ma l'offerta di Manfredi...

In casac'è da sciogliere il nodo Andrea. L'attuale ds ha il contratto in scadenza oggi, ma non è ancora arrivata una nuova offerta per il prolungamento. Il dirigente se l'aspettava, anche in virtù degli attestati di stima di Manfredi ricevuti nel corso della stagione, anche se immaginava che fisiologicamente l'arrivo di Accardi avrebbe spostato alcuni equilibri.Secondo Il Secolo XIX la primadi Manfredi sarebbe stata considerata assolutamente insufficiente da Mancini, quasi una di quelle offerte lavorative costruite apposta per ricevere un rifiuto, scrive il quotidiano. Mancini avrebbe dovuto infatti occuparsi soltanto deinon sarebbe poi stata richiesta la sua presenza al Mugnaini in settimana né durante le partite nel weekend. Dal punto di vista lavorativo, un passo indietro.

Mancini si sarebbe preso qualche giorno di tempo per riflettere, anche perché il suo attuale ingaggio è parametrato quasi al minimo sindacale per un direttore sportivo. La scorsa estate infatti era arrivato da comprimario, salvo poi prendere in mano le redini del mercato dopo che Radrizzani si è sfilato. La volontà d, ma non con un ruolo di terza o quarta scelta. Nel frattempo comunque Manfredi starebbe mantenendo i contatti con il papà Roberto, anche in vista di potenziali investitori.