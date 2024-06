La Fiorentina su Audero. Una contropartita per la Sampdoria?

Getty Images

Uno dei primi giocatori che lapotrebbe cedere in questa finestra di trasferimento è Emil. Il portiere, fresco Campione d'Italia con la maglia dell'Inter, è rientrato a Genova dal momento che i nerazzurri non hanno esercitato il diritto di riscatto. La sue permanenza in Liguria però sembra destinata ad essere soltanto transitoria: la sua cessione consentirà sia di alleggerire la Samp di un ingaggio troppo pesante per la B, sia di incassare i soldi necessari a muoversi sul mercato. Ad Audero sono stati accostati vari club, ultimo in ordine di tempo la

Secondo La Nazione il club viola sarebbe molto interessato al portiere blucerchiato. Audero è ancora relativamente(è un classe '97) ma ha alle spalle almeno cinque stagioni di Serie A ad alto livello, da titolare e tutte in crescendo. Il profilo insomma interessa al club viola. La Samp vuole incassare dalla sua cessione ma la società toscana starebbe cercando di inserire unanell'affare.Il nome è quello di Christian, interessante prospetto classe 2002 cresciuto nelle giovanili del club toscano. L'anno scorso il ragazzo ha giocato in prestito alla Ternana, il suo profilo era già stato accostato alla Samp, e questo potrebbe essere uno scenario da seguire nelle prossime settimane.