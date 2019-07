Prosegue spedita la missione Simoneper la, che vuole consegnare a mister Di Francesco il rinforzo chiesto a gran voce dal tecnico per il reparto avanzato. Il calciatore delè il primo obiettivo sulla lista blucerchiata, tanto che nei giorni scorsi sarebbe stato trovato anche un principio di accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra superiore ai 20 milioni e una percentuale sulla prossima cessione del calciatore.Adesso però Napoli e Sampdoria dovranno trovare un punto di incontro sulle rispettive posizioni. La società azzurra vorrebbe infatti, monetizzando subito e, quando il Napoli affronterà in un doppio confronto il Barcellona. De Laurentiis secondo il Mattino punterebbe addirittura ad arrivare alla fumata bianca entro il, prima della sfida con il Marsiglia.Di tutt'altro avviso la dirigenza della Sampdoria, che vorrebbe invece arrivare aglipur di ottenere un ulteriore sconto su Verdi, sapendo comunque in tal caso di dover fronteggiare la concorrenza del Torino, che ha puntato da tempo l'ex Bologna.