Le difficoltà della Sampdoria, e le forti tensioni tra la proprietà (rappresentata da Massimo Ferrero) e il CdA sono evidenti. Il Viperetta ha avuto screzi con tutti i componenti del board, e di recente in particolare a tenere banco è stata la questione biglietti. Le discussioni sono infatti nate quando l'imprenditore romano ha chiesto, non ottenendoli, biglietti per le partite della Sampdoria. Ferrero già dalla partita con il Monza voleva tornare allo stadio, ma le sue domande sono sempre state respinte dal CdA.



L'ultimo incontro di persona tra Ferrero, Romei, Bosco, Lanna e Panconi risale al 21 settembre. Quel giorno, il board doriano venne chiamato a Milano per un punto sulla vicenda della cessione del club, e era presente lo stesso Ferrero. I rapporti si sono poi incendiati proprio in occasione della partita di andata con la Roma, quando Ferrero si presentò allo stadio e fu poi costretto a scappare dai tunnel del Ferraris.