A Genova si continua a parlare di nuovo stadio, e del progetto che vedrebbe unfuturistico in ottica candidatura agli Europei 2032. In questi giorni trapelano dettagli ulteriori sul progetto, ad esempio sugliper raggiungere le torri e sulle nuovepreviste a copertura di tribune e gradinate. Addirittura, l'idea sarebbe quella di collocare lì verde pensile e chioschi dove poter consumare bibite e spuntiniieri, a margine del consiglio comunale, sono filtrate indiscrezioni sul progetto dello studio dell'architetto Hembert Penaranda. L'idea sarebbe quella di avere uno stadio che, anche quando Sampdoria e Genoa non giocheranno. "Nelle prossime settimane presenteremo il progetto anche alla città", ha detto a Il Secolo XIX il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro. "Noi siamo fiduciosi che l'Italia si aggiudichi la candidatura e che Genova sia fra le città che ospiteranno gli Europei, ma il restyling del Ferraris è un obiettivo che intendiamo realizzare comunque, con il coinvolgimento delle società".L'intervento dovrebbe avere un costo di variabile fra iLe squadre, però, non dovranno giocare altrove: "Salvo situazioni particolari,", ha spiegato l'assessore Francesca Corso in risposta ad una interrogazione presentata in consiglio. "Lle squadre si sono già dette interessate e pronte a progettare una riqualificazione che tenga conto degli standard di questo stadio e delle sue tipicità, senza perdere la caratteristica di uno stadio all'inglese e con una capienza non inferiore ai 30 mila spettatori" ha aggiunto poi Corso. Ulteriore novità, verranno riorganizzate le aree diattorno al Ferraris.