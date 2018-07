Le voci su un interesse dell'Udinese per Quagliarella e Caprari trovano una sponda anche nelle indiscrezioni di mercato che circolano nell'ambiente Sampdoria relativamente alle operazioni in entrata. Nei giorni scorsi infatti alla dirigenza blucerchiata è stato proposto un calciatore già seguito in passato da Corte Lambruschini, Jonathan Calleri.



Il centravanti argentino classe 1993 era già stato monitorato dalla Samp quando militava nel West Ham, ma nella scorsa stagione ha giocato con il Las Palmas, in Liga, segnando 9 reti, 12 complessive considerando anche la Coppa del Re. Oggi il cartellino di Calleri è di proprietà del Deportivo Maldonado, il suo profilo è stato suggerito alla Samp che valuta.