La Sampdoria alla ricerca di un centrocampista di qualità da affidare a Giampaolo ha un nuovo obiettivo di mercato: il desiderio blucerchiato è quello di portare a Genova dalla Juventus il promettente centrocampista Nicolò Fagioli. Sul giocatore classe 2001 la concorrenza non manca, in particolare è forte quella di Cremonese e Monza, ma nelle ultime ore andrebbe registrato un sorpasso blucerchiato per il ragazzo.



Secondo Sportitalia la Samp avrebbe superato le altre società nella corsa al giocatore. La Juve vorrebbe prestarlo per farlo crescere, e i blucerchiati in questo senso rappresenterebbero una garanzia, sia dal punto di vista dell'impiego, che per la presenza in panchina di mister Giampaolo, allenatore storicamente adatto per coltivare e far maturare talenti. Tutti questi elementi potrebbero influire nella scelta per il futuro di Fagioli, chiuso in bianconero dopo un'ottima annata in cadetteria a Cremona.