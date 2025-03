Sampdoria, in scadenza Yepes e Bereszynski: il futuro è un rebus. Borini saluterà

Getty Images

Uno dei compiti del direttore sportivo Pietro Accardi sarà quello di risolvere alcune situazioni spinose in seno alla, riguardanti un paio di giocatori in scadenza, importanti per lo spogliatoio blucerchiato e anche per la tifoseria, e che vedranno il loro accordo con il club genovese scadere a giugno. Si tratta di Bartosze di Gerard, due pedine a disposizione di mister Semplici che tecnicamente già adesso potrebbero firmare con un'altra squadra, liberandosi a parametro zero tra pochi mesi. Nella stessa barca c'è pure Fabio Borini, con una situazione leggermente diversa.

Sia Bereszynski che Yepes sono molto legati al Doria e a Genova. Il polacco haL'ex Empoli sta anche per diventare lo straniero con più presenze nella storia del club blucerchiato, gliene mancano solo dieci, ma ad oggi non sembra essere un titolare di Semplici. Inoltre, l’eventuale nuovo contratto dovrebbe essere firmato a cifre decisamente piùrispetto a quelle attuali. Situazione da seguire con attenzione.Il rebus principale, però, riguarda Yepes. Prodotto delle giovanili, da tempo l'agente dello spagnolo, Calenda, e la Samp stanno discutendo il rinnovo, che a un certo punto sembrava cosa fatta. Però la mancanza di fumata bianca fa crescere dubbi ogni giorno di più. Yepes ha vari estimatori e la sensazione è cheOltretutto, Il Secolo XIX sottolinea come nelle ultime tre giornate Yepes sia partito dalla panchina. Ciò alimenta anche qualche insinuazione in merito a una retrocessione nelle gerarchie legata alla trattativa non chiusa per il prolungamento. Come detto,è un po' un caso a parte: fuori rosa e fuori dai piani della società, non verrà tenuto. Attualmente è anche alle prese con un fastidio muscolare.