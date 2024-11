Sampdoria, infortunio Coda: out un mese, ma il club vuole prudenza

Getty Images

Il periodo dellanon è certamente positivo, tra crisi di risultati di campo e ritiri. Oltre a questi problemi, mister Sottil adesso dovrà fronteggiare l'infortunio di Andrea, uscito nel primo tempo della gara con il Pisa. La punta ha accusato un fastidio al flessore, e gli esami di ieri hanno confermato quanto si temeva, ossia uno. Il problema non è grave, ma costringerà comunque il giocatore ad uno stop di almenoI blucerchiati perderanno quindi Coda per circa un mesetto, il suo rientro è previsto intorno a metà dicembre, magari per la sfida con lo Spezia del 14. Il club però procederà con il suo recupero con i piedi di piombo, vista l'età del calciatore (ha appena compiuto 36 anni), la sua importanza all'interno della squadra e tenuto conto anche di un

Già nel 2021 infatti Coda aveva accusato un infortunio simile, ricorda La Repubblica. All'epoca il centravanti giocava nel Lecce, e aveva sofferto di un'elongazione all’adduttore destro. Il recupero però non era stato semplice: tra ricadute e vari problemi, l’attaccante aveva saltatodi stagione ('ammorbiditi' però dalla sosta invernale). Il precedente però spingerà la Samp alla massima cautela: Coda andrà dosato, e le sue condizioni dovranno essere valutate in maniera costante e attenta per evitare problemi.