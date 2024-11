Sampdoria, Accardi convoca una conferenza stampa. Sottil prova la difesa a tre, prosegue il ritiro

Getty Images

Prosegue ad oltrana il ritiro della Sampdoria, decretato dal presidente Matteo Manfredi in condivisione con Pietro Accardi già da qualche giorno, a seguito dei brutti risultati ottenuti dai blucerchiati e soprattutto dopo la sconfitta di Pisa. Anche ieri, dopo la seduta pomeridiana di allenamento, il gruppo blucerchiato è rientrato all'AC Hotel, dove soggiorna da qualche giorno. Non è ancora stata comunicata l'eventuale termine del ritiro da parte della proprietà, la situazione resta in divenire.A Bogliasco nel frattempo mister Sottil ha lavorato su un cambio modulo, da tempo invocato dall'opinione pubblica. Si va verso la difesa a quattro, la sensazione è che il tecnico stia pensando al 4-2-3-1, in modo da mettere anche Pedrola nelle condizioni di rendere al meglio. Attualmente, visto l'infortunio di Coda, davanti a giocarsi le maglie sarebbero Tutino e La Gumina come riferimenti centrali, oltre a Sekulov, Borini e Pedrola come sottopunte.

Interessante anche la comunicazione, fatta trapelare in mattinata dal club, sulla conferenza stampa che domani terrà Pietro Accardi. Il motivo non è ancora noto, è presumibile pensare che il plenipotenziario doriano voglia analizzare con i media il momento complicato che stanno vivendo i blucerchiati.