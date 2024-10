Sampdoria, infortunio Tutino: è distorsione alla caviglia, Sottil prova La Gumina

Getty Images

La sosta per le nazionali ha portato qualche buona notizia in casa, come l'imminente ritorno di Pedrola tra i convocati, ma anche qualche motivo di apprensione per i tifosi blucerchiati. Il principale riguarda le condizioni di Gennaro, che negli scorsi allenamenti è stato costretto a fermarsi, ed è in dubbio per la trasferta con il Cesena, in programma tra una settimana.Il numero 10 doriano non si è allenato né ieri né oggi, ma già da qualche giorno stava lavorando a parte. Subito si era diffusa la voce di un problema muscolare, che gli aveva impedito di prendere parte alle sedute di lavoro con Sottil, ma in realtà il problema sarebbe diverso. Il calciatore avrebbe accusato unafa sapere Il Secolo XIX. Da capire quali saranno i tempi di recupero a fronte di un tale infortunio, perché in alcuni casi possono essere anche piuttosto importanti, a seconda della gravità del problema.

Mister Sottil, per sostituire eventualmente il calciatore, ha diverse opzioni, ad esempio Fabio. In realtà però negli scorsi allenamenti in coppia con Coda è stato provato spesso e volentieri Antonino, potrebbe quindi essere lui a prendere la maglia da titolare in caso Tutino docesse alzare bandiera bianca.