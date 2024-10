Sampdoria, Sottil ritrova Pedrola a Cesena. Si punta al recupero di Romagnoli e Veroli

ZUMAPRESS.com

Ieri pomeriggio, laha svolto una sessione di allenamento al centro sportivo "Mugnaini", con Andrea Sottil che ha aumentato il ritmo della preparazione in vista della cruciale trasferta contro il Cesena. Dopo la pausa per le nazionali, l'obiettivo del tecnico è avere a disposizione una squadra in forma e pronta per affrontare il match, con un focus particolare sul recupero di alcuni giocatori chiave.Uno dei principali obiettivi di Sottil è recuperare, che si era infortunato durante la partita contro il Modena, e Davide, che nelle ultime settimane non è stato al meglio e per questo motivo è stato schierato solo in panchina. Entrambi i giocatori potrebbero tornare utili per la sfida imminente, magari a gara in corso o come alternativa al terzetto, che presumibilmente sarà composto da Bereszysnki, Riccio e Vulikic, confermando le scelte fatte con la Juve Stabia. Una possibile novità tra i convocati, tanto attesa dai tifosi doriani, potrebbe essere il ritorno di Estanis, che si candida a fare parte della lista per la trasferta.

Mentre la situazione in infermeria sembra migliorare, restano dubbi sulle condizioni di Alex, il cui recupero è ancora in fase di valutazione. Sempre assente invece Ronaldo, che non sarà disponibile per la partita. Nonostante qualche giocatore sia ancora fuori dai giochi, la situazione generale sta migliorando: i test fisici svolti martedì mattina dai giocatori della Sampdoria hanno confermato una crescita costante della condizione atletica del gruppo.