In estate è arrivato carico di ambizioni e pure di aspettative, perchè i tifosi credevano molto in lui: dopo un buon precampionato e un esordio in Coppa Italia bagnato dal gol, però, Jakub Jankto è lentamente sparito dai radar della Sampdoria. Il centrocampista ha giocato la prima partita di Serie A proprio contro la sua ex squadra, l'Udinese, ma da lì non è più stato scelto da mister Giampaolo. Almeno sino al secondo tempo contro l'Inter.



Entrando in campo nel match con i nerazzurri, Jankto è sembrato piuttosto timido: l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come il giocatore classe 1996 abbia toccato la sfera 16 volte, perdendo tre palloni e sbagliando due passaggi. Nel suo personale tabellino figurano anche due tiri, per la verità non indimenticabili. Probabilmente però le difficoltà del giocatore derivano dall'apprendimento del sistema di gioco di Giampaolo, totalmente differente da quello a cui era abituato a Udine.



Ora però contro il Cagliari potrebbe esserci un'occasione importante per il centrocampista ceco, considerando anche i tanti infortuni che hanno tartassato la Sampdoria in questi giorni. Jankto è fresco, e un suo impiego dal primo minuto consentirebbe al Doria di tenere a riposo Ramirez, alzando Praet trequartista. L'altra opzione è quella di variare l'assetto tattico doriano: nell'eventuale 4-3-3, Jankto potrebbe fare il terzo a sinistra, con Defrel a destra e Quagliarella centrale.