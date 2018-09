La situazione dell'infermeria della affollata per i tanti infortuni occorsi al reparto offensivo , potrebbe spingere Marcoad una soluzione radicale del problema. Il tecnico doriano starebbe infatti pensando ad un cambio di modulo in vista della partita con il Cagliari: si tratterebbe di un vero e proprio evento per chi conosce l'allenatore blucerchiato, che non prescinde mai dal 4-3-1-2 canonico."Mi dite che sono talebano, e invece magari cambio modulo": lo aveva anticipato lo stesso Giampaolo i giorni scorsi, prima di Sampdoria-Inter. Alla fine, vista la caratura degli avversari di sabato sera, il mister di Bellinzona aveva optato per la certezza del modulo canonico, ma per la trasferta in Sardegna starebbe ragionando su un possibile passaggio alIl nuovo schieramento oltretutto consentirebbe al cecodi trovare più spazio: secondo Giampaolo, l'ex centrocampista dell'Udinese potrebbe sfruttare meglio le sue qualità da esterno, mettendo in luce la sua corsa e le sue doti offensive. Più difficile invece ipotizzare altri moduli, come ad esempio il 4-3-2-1 o il 4-4-2, che il tecnico utilizzava prima del definitivo passaggio al trequartista.