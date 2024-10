Sampdoria, Kasami e Venuti tornano titolari. Yepes e Depaoli in panchina

Getty Images

Il tecnico della, Andrea, ha annunciato che ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla squadra vista in campo contro la Juve Stabia. La prestazione contro i gialloblù ha portato il mister a fare alcune riflessioni: "Ne ho parlato con i ragazzi, l'aspetto mentale è la chiave. La concentrazione deve essere sempre alta, lucida, non ansiosa. Ci abbiamo lavorato" ha dichiarato l'allenatore.Le novità di formazione saranno numerose, grazie anche ai progressi fatti nelle ultime due settimane di allenamento: "In questi 15 giorni i ragazzi mi hanno dato la possibilità di conoscere la parte tecnico-tattica ma anche quella caratteriale e umana. Inoltre, è cresciuta la condizione fisica" ha spiegato il tecnico. Tra i cambiamenti che verranno operati, spicca il ritorno da titolare di Pajtima centrocampo. Lo svizzero ha guadagnato terreno dopo essere finito in secondo piano sotto la guida di Pirlo: "Si, lui mi ha messo in difficoltà, in senso positivo, ben venga. Ma vale anche per tanti altri" ha aggiunto Sottil. Kasami prenderà il posto di

Un altro cambio importante a centrocampo riguarda, che sembra aver perso il ballottaggio con Melle. In difesa, davanti al confermato Silvestri, ci sarà ancora Pio Riccio come centrale, vista l'indisponibilità di Romagnoli. Al suo fianco giocheranno Bereszynski e Vulikic, mentre Veroli non è ancora al meglio della condizione fisica. Sulle fasce, a sinistra verrà confermato il solito Ioannou, mentre a destraha nuovamente superato Depaoli nelle gerarchie. Buone notizie arrivano dall'attacco: Gennaro Tutino ha recuperato dalla distorsione alla caviglia e sarà titolare al fianco di Coda, per formare il duo offensivo.

Probabile formazione Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Venuti, Kasami, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. All. Sottil.