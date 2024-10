Cesena-Sampdoria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Cesena - Sampdoria in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte la Serie B con la nona giornata e allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena si affrontano ile laBuon avvio di campionato per i romagnoli, undici punti conquistati finora e c'è voglia di rialzarsi dopo il ko contro il Pisa nell'ultimo turno. Hanno tre punti in meno i blucerchiati, che dopo i due successi su Sudtirol e Modena hanno ceduto il passo alla Juve Stabia.: Salernitana-Spezia: domenica 20 ottobre 2024: 17.15: Dazn: Dazn

: Pisseri; Ciofi, Mangraviti, Prestia; Ceesay, Bastoni, Calò, Celia; Antonucci, Tavsan; Shpendi.. Mignani.: Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Ioannou, Meulensteen, Yepes, Kasami, Depaoli; Tutino, Coda.. Sottil.- I romagnoli valutano le condizioni di Kargbo, recuperato invece Shpendi per completare il tridente d'attacco con Antonucci e Tavsan. Per i blucerchiati difficile il recupero di Romagnoli, mentre va verso il rientro per la panchina Veroli. A centrocampo più Meulensteen che Bellemo e ballottaggio Depaoli-Venuti, davanti spazio e Tutino e Coda mentre Borini non è stato convocato.

- La sfida fra Cesena e Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Cesena-Sampdoria sarà visibile in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.