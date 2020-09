Il mancato arrivo di Keita Baldé nei giorni scorsi a Genova ha iniziato a preoccupare non poco i tifosi della Sampdoria, a cui il giocatore era stato annunciato addirittura verso la fine della scorsa settimana. Alcuni intoppi burocratici e incomprensioni con il Monaco sembrano aver ritardato la trattativa, che però Ferrero considera virtualmente chiusa tanto da definire Keita come un "Nostro giocatore".



Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, le visite mediche dell'attaccante ex Lazio dovrebbero svolgersi venerdì. Difficile ipotizzare a questo punto che Keita venga convocato per la partita con il Benevento, in programma sabato sera al Ferraris.