La Sampdoria sta definendo in queste ore il trasferimento di Ekdal a Genova, poi il club blucerchiato punterà il nuovo difensore necessario per puntellare la retroguardia di mister Giampaolo. Il prescelto dal club di Corte Lambruschini sembra essere Lorenzo Tonelli del Napoli, con la speranza che De Laurentiis abbassi le sue pretese: attualmente, il patron azzurro chiede circa 7 milioni per il calciatore.



In caso il Napoli non dovesse diminuire le sue richieste, la Samp avrebbe già preparato un'alternativa. Si tratta di Berat ​Djimsiti, centrale albanese classe 1993 di proprietà dell'Atalanta. ​Djimsiti, cresciuto nello Zurigo, lo scorso anno ha giocato a Benevento. Secondo Il Secolo XIX il calciatore è stato scoperto parecchio tempo fa dall'ex C.T. dell'Albania De Biasi, e sarebbe stato segnalato all'amico ds Osti, che lo avrebbe appuntato sul taccuino dei blucerchiati.