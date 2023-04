La situazione della, tra ipotesi piuttosto remote di 'salvataggi', soldi da parte di sceicchi per acquistare il club e la possibilità, reale e concreta, di fallimento resta molto complessa e nebulosa. Per fare chiarezza sulla vicenda, la nuova trasmissione radiofonica "Frequenze blucerchiate", in onda tutti i mercoledì su Radio Music For Peace (ascoltabile anche in Podcast su Spotify) ha intervistato l'ex membro del Consiglio di Amministrazione del club Adolfo, nonché noto commercialista genovese.La prima domanda riguarda il dissesto finanziario post 2019: "Diciamo cheC’è una grandissima volatilità dei giocatori e quindi della società. Se c’è una serie di giocatori che hanno performance positive questo ne influenza il valore. Il 2019 è stato un anno che si è chiuso con una perdita di 12 milioni di euro. In realtà per dei fattori di carattere straordinario. All’inizio del 2019 la Sampdoria acquistò Gabbiadini e aveva un, l’attaccante poi si fece male e saltò. Se Caprari fosse stato ceduto, avrebbe determinato una plusvalenza sui conti, il risparmio sull’ingaggio e il mancato rateo del prezzo di acquisto di Caprari. Una operazione del genere vale un sacco di soldi. Poi a incidere c’è stato l’episodio della rescissione del contratto di. Era un allenatore su cui si avevano speranze e invece è stato un disastro. Aveva firmato un triennale per una cifra intorno al 1.8 netto all’anno, la risoluzione è stata pesantemente onerosa. È vera una cosa: proprio perché le società di calcio sono soggette a fluttuazioni pesanti,. Fino a un certo punto le cose sono andate abbastanza bene, ma alla fine del 2019 non c’erano più margini di errore. Lì si sarebbe dovuto indovinare le mosse giuste e poi è intervenuto il Covid che ha impattato sulle compravendite. Va tenuto presente che il Covid è stato un problema per tutti, ma chi è fragile non è in grado di affrontare".Il secondo dubbio riguarda la questione dei concordati, con la cessione della Samp che dovrebbe produrre finanza esterna: ". La scorsa estate, l’ipotesi Redstone-Cerberus era seria. Tramontata quella, a parte qualche boutade di»."Il punto in questa vicenda è che la proprietà fino a un certo momento aveva la possibilità di, poi magari le scelte come tifosi non piacevano, ma ci stava" prosegue Praga. "Oggi se la proprietà fosse ragionevole dovrebbe. Dal mio punto di vista la proprietà sta spostando il discorso non sugli interessi della Sampdoria e dei suoi dipendenti, ma sulla tutela degli interessi personali. Il CdA può anche proporre quello che vuole, maIl problema di questa vicenda è l’azionista, poi bisogna che ci siano soggetti interessati e mi sembra che ce ne siano, ma non certo per far arrivare i soldi ai concordati romani".Il tempo della cessione, secondo Praga, era un altro: "C’è stato un momento in cui, come suo diritto. Adesso quelle condizioni non ci sono più. Questo la proprietà avrebbe dovuto tenerlo presente. Il calcio gira in pochissimo tempo. Quando erano arrivati i fondi americani con Vialli, l’infelice partenza con Di Francesco aveva modificato l’offerta iniziale ma la proprietà avrebbe dovuto pensare a che piega avrebbe potuto prendere la situazione. Si arriva a un punto che - conclude -".Si parla poi dei rapporti tra Ferrero, il CdA e le mosse intraprese dall'attuale board per mettere in sicurezza il club: "È entrata in vigore la composizione negoziata che è uno strumento nuovo e il CdA sta facendo tutti i passi formalmente giusti, alla fine di questo percorso il piano che è stato proposto deve essere attuato., che bisogna vedere se sia compatibile con le norme federali (e non lo sappiamo dato che è stato introdotto solo nel 2021). Questa differenza di vedute tra il consiglio di amministrazione e il proprietario può anche esporre il CdA a delle. La proprietà dovrebbe rendersi conto che bisogna salvare il salvabile. Si parte parlando del titolo sportivo che interessa ai tifosi, ma non si può dimenticare che ci sono in ballo gli interessi dei lavori che non guadagnano milioni all’anno come i calciatori, che ci sono gli interessi dei creditori che magari sono piccole aziende e fornitori, si mette in crisi anche il Comune di Genova. Ci vorrebbe un atto di responsabilità che non colgo da parte di Ferrero. Vedo una ostilità quasi ricattatoria da parte della proprietà nei confronti del CdA".E se il CdA dovesse saltare, visti i rapporti tempestosi con il Viperetta? "Si cerca di tenere in scacco un CdA che si è preso sulle spalle una responsabilità importante. Credo che sia veramente stressante per tutti loro questo periodo di tempo, è una situazione complessa, complicata, nella quale la proprietà sembra sia una antagonista.. Questo CdA ha una reputazione e una credibilità con professionalità rilevanti. Si utilizza un CdA per mantenere la situazione, ma gli si fa la guerra contro.la Sampdoria a Ferrero? Il tema poi si complica con la questione Trust di cui non conosciamo il regolamento di funzione. Francamente la proprietà non si può trasferire perché è imbozzolata nel trust e non se ne esce. Sostanzialmente per i creditori dei concordati Ferrero