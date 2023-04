Qualche mese fa a Genova, sponda, si era parlato a lungo di Alessandro, il finanziere romano pronto a 'sfilare' il club a Massimo. Il primo assalto non era andato in porto, il gruppo dell'uomo d'affari, riconducibile al fondo Merlyn, aveva diramato tre comunicati di ritirata che, però, sembrerebbero elementi di un piano ben preciso.Barnaba, supportato dalla famiglia Garrone, ha mantenuto i contatti con alcuni membri del CdA e viene descritto come "non interessato", almeno in apparenza alla sottoscrizione del bond. Secondo Il Secolo XIX, punterebbe ad intervenire se lanon dovesse andare in porto. In tal caso, senza interventi a sostegno delle casse, l'avvocato Bissocoli dovrebbe arrendersi per quanto riguarda la composizione negoziata della crisi. A quel punto, se il Tribunale dovesse verificare l'esitenza dei requisiti necessari, si potrebbe passare alTale strumento, di recente introduzione, non prevede il voto dei creditori. Il piano di liquidazione potrebbe prendere in considerazione, quello sportivo (titolo, calciatori, stipendi netti e immobili), stralciando tutti gli altri debiti, inclusi i fiscali. Questa soluzione interessa a Barnaba, che a quel punto potrebbe rilevarla, ricapitalizzarla e contare anche sul 'paracadute' in caso di Serie B.Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo perché ilper la Samp è necessario avere i soldi per l'iscrizione al campionato. Lo stesso Barnaba avrebbe anche già fatto un passaggio in Figc per verificare la fattibilità di tale strategia dal momento che il concordato semplificato, in quanto strumento 'nuovo', non è disciplinato dalle, le norme della Figc, e bisognerebbe verificarne la compatibilità.