Oltre all'evolversi delle situazioni di mercato legate a Jankto e Jandrei, lalavora anche sul fronte Antonino. Il giovane attaccante del, in caso dovesse arrivare a Genova, partirà come quinto attaccante del reparto, in attesa di capire il futuro degli altri giocatori a disposizione di Giampaolo. L'intesa con il giocatore c'è già , manca ancora quella con il club siciliano ma la distanza è minima, e i contatti tra le parti sono continui.Anche ieri Sampdoria e Palermo si sono visti. E c'è stato l'ennesimo passo avanti nella trattativa. Da Corte Lambruschini hanno formulato un'ulteriore proposta ai rosanero: Ferrero ha messo sul piatto, il Palermo stando a Sky Sport ne chiederebbe 7 di parte fissa. Ballano 500mila euro, non una cifra incolmabile. Nell'affare non sarebbe invece stato inserito - come veniva invece ipotizzato inizialmente - il cartellino di Gabriele, esterno classe 1995 cresciuto nelle giovanili blucerchiate. Probabilmente la Samp lo valuterà in ritiro, per poi decidere con calma come muoversi sul mercato.