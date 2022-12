Oltre a Sam Lammers , un nome che piace allaper rinforzare l'attacco è quello di Eldor, in uscita dalla. L'attaccante uzbeko sta trovando poco spazio con Mourinho, e la società giallorossa sembra intenzionata a lasciarlo partire. Il Doria si è messo in coda, ma è una trattativa piuttosto complessa per Corte Lambruschini.Shomurodov interesserebbe anche ai blucerchiati ma la pista ha numerose criticità. A pesare, ovviamente, èdel giocatore ma soprattutto la sua situazione sui conti della Roma. I giallorossi lo hanno iscritto a bilancio ancora per circa, non possono registrare una minusvalenza e vorrebbero almeno rientrare dell'investimento. Una cifra simile ovviamente per il Doria è fuori portata.C'è poi il nodo formula da sciogliere: la Samp potrebbe proporre uncon diritto di riscatto, ma è una soluzione che non piace a Pinto. Recentemente ci ha provato anche il, squadra che vanta anche il gradimento di Shomurodov, proponendo proprio un titolo temporaneo con diritto di riscatto. La Roma però ha detto picche: vuole, e una simile condizione verrebbe riproposta pure alla Samp.