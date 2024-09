Sampdoria, la probabile formazione anti-Modena: tornano Yepes e Venuti, panchina per Vieira, e Borini...

Getty Images

Lascenderà in campo oggi allo stadio Braglia contro il Modena con l’obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni e avviare ufficialmente la rincorsa alle zone nobili della classifica. La dirigenza blucerchiata ha come obiettivo dichiarato la promozione in Serie A, e per farlo la squadra dovrà cominciare a macinare punti già da questa partita. La trasferta di Modena rappresenta una tappa fondamentale per mantenere vivo il sogno del ritorno nella massima serie, e mister Andreasi affiderà a una formazione solida, con alcuni cambi rispetto alla squadra che ha trionfato nel derby contro il Genoa.

In porta ci sarà ancora Silvestri, mentre il pacchetto difensivo della stracittadina rimane completamente confermato. Romagnoli, insieme al capitano, guiderà la retroguardia. Dal momento che Veroli non è al meglio, Sottil sceglie di confermare Vulikic nella linea difensiva. A centrocampo,torna in cabina di regia, affiancato da Bellemo e Benedetti, con Vieira che partirà dalla panchina. Sulle fasce, Depaoli verrà sostituito da, reduce dal gol vittoria contro il Südtirol, mentre a sinistra agirà Ioannou, che ha vinto il ballottaggio con Barreca.

In attacco, Tutino torna titolare al fianco di Coda, confermatissimo dopo le ultime ottime prestazioni. Fabio, l’eroe del derby, non sarà della partita a causa di un attacco influenzale che lo ha fermato all'ultimo momento. La Sampdoria, dunque, dovrà fare a meno di un importante elemento offensivo, ma Sottil conta su un undici competitivo per portare a casa tre punti cruciali in questa fase della stagione.Probabile formazione Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Vulikic, Romagnoli, Bereszynski; Venuti, Benedetti, Yepes, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All. Sottil.