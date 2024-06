Sampdoria, le cifre di Accardi. Oggi incontro con Mancini

Getty Images

I tifosi della, abituati da anni a trattative svanite sul filo di lana, clamorosi ribaltoni e operazioni saltate, possono tirare un sospiro di sollievo. Ieri il club blucerchiato ha ufficializzato l'arrivo a Genova di Pietro, il nuovo responsabile dell'area tecnica del club di Matteo Manfredi. Da settimane si parlava di un Accardi già dirigente 'in pectore' della società, e di fatto operativo a Bogliasco tra incontri, summit e organizzazione, ma servivano i crismi dell'ufficialità per sancire definitivamente il matrimonio. Ufficialità che è arrivata nel pomeriggio.

Nel frattempo emergono alcuni retroscena relativi al contratto di Accardi con la Samp. Si tratterà di un ingaggio davvero molto importante per la squadra genovese: percepiràa stagione per tre stagioni, con un'opzione per un quarto campionato che scatterà automaticamente in caso di promozione. Se la Samp dovesse andare in Serie A, tra l'altro, l'ex ds dell'Empoli riceverà un bonus daeuro, aggiunge Il Secolo XIX. E' la prima volta nella storia che il Doria si lega ad un dirigente dell'area tecnica con un contratto così lungo e oneroso.

Il segnale di Manfredi è chiaro: ad Accardi verrà assegnata interamente la gestione della Samp, con ampiaper portare avanti il risanamento del club potendo decidere anche sulle varie aree. Con lui si è già insediato il suo braccio destro Colucci, come collaboratore dell'area tecnica. Oggi tra l'altro Accardi vedrà Andreaa Bogliasco. La sensazione è che i due, che già in passato hanno lavorato insieme, possano collaborare, ovviamente con Mancini 'sotto' gerarchicamente ad Accardi.