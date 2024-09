Sampdoria, le pagelle di CM: Borini, Silvestri e Barreca gli eroi del derby

Getty Images

: reattivo sulla conclusione da due passi di Vitinha, non può nulla sulla conclusione di Pinamonti dopo l’errore di Romagnoli. Normale amministrazione nei tempi regolamentari, strepitoso su Zanoli.: sgroppa sulla destra, al decimo recupera una gran palla e serve un ottimo assist a Coda. Del pacchetto arretrato è il migliore, sfodera un’ottima prestazione, finalmente. La Samp ne ha bisogno. Segna pure il rigore.confeziona il regalo che Pinamonti trasforma in gol. Errore gravissimo, da matita rossa, specialmente considerando l’esperienza del centrale. Spesso anche in ritardo. La cosa migliore probabilmente la fa prendendo l’espulsione su un attaccante del Genoa lanciato in porta.

: qualche sbavatura, ma anche tanta sostanza, intercetta parecchi cross. Forte fisicamente e molto utile.: deve sostituire il migliore in campo di sabato, ossia Venuti. Si presenta con una progressione in area e un sinistro largo di poco che spaventa Leali. Ci riprova al 17’ su assist di Coda. Offende, carica i compagni e trascina sulla destra la squadra. Glaciale dagli 11 metri.: gioca una partita di quantità, raddoppia sempre, prezioso, tiene forse troppo il pallone ma è utile nella mediana.(dal 17’ s.t.entra con grinta, speriamo sia il primo passo nella giusta direzione. Peccato per il penalty, calciato male).

: in avvio perde il pallone sanguinoso da cui origina la prima occasione rossoblu. Pian piano migliora. Ogni tanto commette qualche ingenuità, ma ha anche buone intuizioni.partita importante, di personalità, sempre a ringhiare sugli avversari. Tiene il centrocampo in mano, smazza palloni e aiuta in copertura.(dal 30’ s.t.Sottil passa al 4-3-3 a trazione iper offensiva. Dà entusiasmo e segna dal dischetto).: questa sera uno dei peggiori tra i blucerchiati. Non tiene l’uomo, fatica in spinta, commette errori grossolani anche tecnici.

(dal 17’ s.t.entra e fa decisamente meglio di Ioannou. Ha un rigore che pesa come un macigno e infila Leali. Prende un voto in più solo per questo motivo): nel primo tempo tocca quattro palloni e ne sbaglia cinque, prendendo pure un’ammonizione, ma proprio nel finale con il mancino sfiora il palo lungo da dentro l’area, Leali si supera con una super parata. Troppo poco in una prestazione grigia.(dal 30’ s.t.: era una mossa che ci si attendeva prima. Primo pallone, palla all’angolino e esplosione sotto alla Sud. Azione meravigliosa, conclusione anche. Poi calcia un rigore perfetto)

: si presenta al derby con un destro respinto da Leali da buona posizione. Con il tacco libera Depaoli alla conclusione. Poi ci prova ancora al volo di destro, trovando nuovamente sulla sua strada il portiere. Si vede che ha voglia, si danna l’anima.(dal 17’ s.t.prima un assist per La Gumina, sprecato dal 20, poi un tiro ribattuto. Va vicino al gol con un tiro a giro. Velo geniale per Borini in occasione dell’1-1. Batte pure Leali nella lotteria finale. Il Doria avrà bisogno di lui a Modena).All.: sorprende tutti con le scelte iniziali di formazione. Forse l’unica cosa che gli si può imputare è il fatto di insistere con un paio di giocatori. Però la Samp con il Genoa macina gioco, tiene il pallone, resta concentrata e compatta e porta a casa il pareggio nei tempi regolamentari con ampio merito. Poi alla lotteria dei rigori, la Samp esulta: vince il derby da squadra di Serie B contro una compagine di A, serata indimenticabile, e chissà, magari sarà l'avvio di un nuovo corso.