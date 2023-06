Napoli-Sampdoria 2-0



Sampdoria:



Turk 6,5: intuisce ma non para il rigore di Osimhen. Nega il gol ad Anguissa, ma soprattutto fa un intervento super su Gaetano.



Amione 6: a duello soprattutto con Osimhen, si impegna nella battaglia fisica.



Gunter 6,5: provvidenziale la chiusura su Elmas al 43', praticamente a due passi dall'area piccola (1' s.t. Malagrida 6: ottimo l'impatto, va vicino al gol ad inizio ripresa).



Murru 5: bene sul suo lato contro Elmas, ma commette il fallo da rigore su Osimhen.



Zanoli 5,5: abbassa il suo baricentro rispetto al solito e si vede poco in fase di spinta, così da dare una mano contro la catena Mario Rui-Kvaratskhelia.



Paoletti 5,5: segue la linea del centrocampo per fare densità lì in mezzo senza emergere granché (44' s.t. Ilkhan s.v.).



Rincon 6: fa filtro in mezzo al campo mettendoci la sua solita determinazione (44' s.t. Segovia s.v.).



Augello 6: tanta attenzione per limitare le solite discese devastanti di Di Lorenzo.



Leris 5,5: agisce tra le linee ma senza efficacia.



Gabbiadini 6: svaria su tutto il fronte offensivo cercando di rendersi insidioso per la difesa del Napoli (44' s.t. Lukisa s.v.).



Quagliarella 6: le lacrime nel prepartita sono tanta roba, nel primo tempo ha anche l'occasione di segnare davanti alla sua gente di Napoli con un colpo di testa (43' s.t. Ivanovic s.v.).





Stankovic 6: non ci si aspettava più di questo dalla sua Samp già retrocessa, che è riuscita comunque a tenere per un tempo contro il Napoli campione d'Italia.