Cosa accomuna lail? Il nesso, se confermato, è rappresentato ovviamente da Gianluca entrato recentemente a far parte di Sunrise Sports Limited , ​società a responsabilità limitata, creata per le acquisizioni di altre società di capitali. La base operativa della Sunrise Sports Limited ovviamente è a Londra, vanta legami ad Hong Kong ed è connessa al ramo europeo di York Capital, guidato dall'amico di Vialli Federico Oliva. Sarebbe ovviamente la società deputata formalmente all'acquisto della Sampdoria per conto del fondo americano. Sunrise Sports però sembra strettamente dipendente anche da un'altra società, laSi tratta di un'azienda sudafricana (paese da cui proviene anche la moglie di Vialli) specializzata in film d'animazione. Sunrise però ha lavorato molto anche con il mondo dello sport, creando parecchie mascotte: ad esempio quella della Nazionale inglesi, gallese e sudafricana di rugby, e persino di quella di cricket sudafricana. Sunrise Productions però ha già avvicinato anche la Serie A:Nel frattempo Vialli, molto attivo per quanto riguarda il suo futuro, sta entrando in società con un altro storico bianconero che i tifosi doriani ricordano piuttosto bene, Ciro. In questo caso l'ex difensore e allenatore blucerchiato però non ha nulla a che vedere con la Samp, bensì con il progetto, una piattaforma che fornisce tramite algoritmi matematici e modelli economici informazioni in chiave mercato, di marketing e di prestazioni. Nel frattempo Il Secolo XIX ricorda che Vialli deve ancora dare una riposta a Gravina sul suo ruolo di capo delegazione azzurro. Una carica che per il momentodato che a ricoprirla è lo stesso Gravina, che quindi non mette fretta all'ex bomber blucerchiato.