So benissimo che in teoria dovrei muovermi in questo argomento circospetto come Tom di Tom & Jerry in mezzo ai mastini addormentati. Basta schiacciare un rametto, e tutti sono pronti a sbranarti. Io però sono ignorante come una ciabatta, e tratterò il tema nella maniera più diretta possibile, sperando di non ferire la sensibilità di nessuno. E se mai, pazienza, sappiate che non era mia intenzione. Un preambolo però consentitemelo: in questo articolo– che ritengo complessivamente molto positiva dal punto di vista amministrativa -, dato che io sono il soggetto meno consigliato al mondo a fare la morale a qualcuno. Ma a questo punto leviamoci il dente, e introduciamo l’argomento:Ovviamente, non ho dati certi su chi esattamente preferisca Vialli e chi invece propenda per Ferrero. Non saprei dire quale è la percentuale precisa, ma mi baso su quello che annuso parlando con le persone, leggendo i social e ascoltando i commenti per strada o in televisione. E in giro noto una grande euforia nei confronti del possibile ritorno del bomber ai vertici di Corte Lambruschini. Sarà mica solo per le– eccezionali, senza ombra di dubbio – del centravanti che trascinò la Samp allo Scudetto? Sarà perché Vialli evoca ricordi dolcissimi, oppure perché in molti lo ritengonoSarà perché quando fai il suo nome all’interno del mondo del calcio, tutti gli tributano istantaneamente rispetto immediato? Sarà che l'essere umano e a maggior ragione il tifoso tende a sognare in grande, e Vialli è stato l'ultimo a rendere concreti i voli pindarici?Certo, è merito di tutti questi elementi mescolati assieme, ma la motivazione non può essere soltanto questa. Allora tanto valeva fare presidente George Clooney.Credo che comunque la parola chiave per sviscerare l’argomento sia la quintultima. Mi riferisco al termine ‘’, inteso come contrapposizione tra i due generi. Perché i pretoriani di Ferrero, quelli che bollano come ‘fuffa’ qualunque cosa vada contro la loro dottrina, quelli che rispondono tacciando di poca informazione, faziosità, ingenuità ogni opinione discordante dalla loro, nell’ultimo mese sono praticamente spariti?Ritorniamo lì, ritorniamo allo stile.. Ma proprio a nessuno, neppure al più fedele sostenitore del Viperetta (a proposito, visto che c’è chi me lo rinfaccia sempre: mi ‘permetto’ di chiamarlo così poiché lui stesso ha utilizzato questo soprannome, e lo apprezza). I più se lo fanno 'andare bene', turandosi il naso a fronte di risultati positivi dal punto di vista gestionale.Ferrero spesso si sorprende di non essere amato a Genova.in una città schiva, che non dà confidenza, dove la stima te la devi guadagnare centimetro per centimetro e anzi, anche qualcosa di più.. Facciamo un esempio. Cosa pensereste di me se io entrassi in casa vostra e vi dicessi, senza avervi mai visti: “Che cazzo di casa. Meno male che sono arrivato io a riarredarla, prima non la notava nessuno al di fuori del vostro pianerottolo, ora io ve la spedisco sulle riviste di interni più importanti al mondo. E poi togliamo 'sti quadri, che fanno schifo. Li ha fatti tuo figlio? Chi se ne frega, cambiamoli con qualcosa di più moderno”. Non penso che mi invitereste di nuovo a cena. Ferrero si aspetterebbe probabilmente anche un ‘grazie’ per la sua gestione, e questo è un altro aspetto che ha irritato parte della tifoseria., per tifo blucerchiato o per amore di Genova,fatto a chi con la Sampdoria c’è nato e cresciuto, e non una semplice coincidenza di interessi. La spiegazione che mi sono dato per questo vasto consenso nei confronti di Vialli è che in tanti sopprimessero il loro malessere per certi modi e atteggiamenti di fronte ad un bene superiore, quello della Samp. E’ una strada che può piacere come no, opinioni personali e non entro nel merito. Ma ritengo che questo possa essere il motivo alla base dellanon appena le voci su una possibile cessione sono passate da un refolo di brezza ad una tramontana continua. Che poi, come ho scritto in un altro Sampmania , se l’obiettivo dell’imprenditore romano dovesse essere quello (legittimo) di realizzare con la Samp la miglior plusvalenza della sua vita prima di levare le tende, quello della stima del pubblico si trasformerebbe in un aspetto poco rilevante. Viceversa, se davvero non volesse vendere, forse Ferrero qualche domanda sui motivi alla base di questo crollo della popolarità avrebbe dovuto farsela tempo fa, non ora.Attenzione, quello dellae dello stile può sembrare un dettaglio, ma è un nodo cruciale della questione. E’ necessario restituire una certa identità ad una società pur amministrata in maniera complessivamente molto positiva, senza acuti dal punto di vista dei risultati sportivi ma con tante ottime iniziative, creando un prodotto competitivo e attraente. La Sampdorianità (quella che ci ha insegnato Paolo, e che chiamavamo lo 'Stile Sampdoria'). Ed è merito della tela se il colore si fissa. E' la tela che non lo fa scivolare via, e che impedisce ai tratti di trasformarsi in un'unica amalgama indistinta. Alla Sampdorianità spetta il compito di non coagulare in unico impasto indefinibile le buone intenzioni, fondendosi insieme per l'assenza di una base capace di sorreggerle., al massimo il blu semplice o l'azzurro scuro, magari con qualche richiamo bianco. Eleganza e tonalità classiche, appunto. Quelle che Luca Vialli padroneggia da sempre, mentre altri magari continuano a preferire il ridondante barocco. Questione di gusti.