Sampdoria-Leoni, adesso il riscatto. Interesse Torino concreto, ma i blucerchiati...

Getty Images

Da domani le squadre potranno dedicarsi alla risoluzione dei prestiti e dei vari diritti di riscatto. Per la, le situazioni in ballo sono tante, in particolare si parla di Giovanni, un giocatore che è già molto chiacchierato in ottica mercato nonostante la giovane età. La sua cessione è una di quelle programmate per racimolare il tesoretto di plusvalenze da reinvestire nel mercato in entrata. L'obiettivo infatti non può che essere la promozione diretta in Serie A.Secondo Il Secolo XIX il contratto tra la Sampdoria e il Padova per Leoni prevede unaLa percentuale va calcolata sulla plusvalenza realizzata da un'eventuale cessione di Leoni, quindi a partire dal milione e mezzo in su. Stando al quotidiano però, diversamente da quanto circolato ieri, ciò. Oltretutto la Samp potrà concludere l'operazione Leoni portando in rosso l'indicatore di liquidità, perché la cifra pagata al Padova sarà ripianata dalle prime operazioni in uscita, o in alternativa da una riduzione del monte ingaggi.

I movimenti più concreti su Leoni, accostato anche a Juve e Tottenham, li avrebbe fatti in realtà il, con il ds Vagnati che ha monitorato dal vivo alcune volte il giocatore. E' probabile che il club granata faccia un tentativo di imbastire la trattativa, la Samp vorrebbe comunque avviare i dialoghi proponendo alla società interessata una cessione a titolo definitivo di Leoni con però la possibilità di riottenerlo in prestito nel prossimo campionato.