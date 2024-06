Sampdoria, quanto dovrà 'tagliare' e quanto potrà spendere Accardi? I dati

Come noto,il compito del nuovo direttore sportivo dellaPietrosarà piuttosto complesso. Il dirigente dovrà far quadrare i conti, anche se i tifosi blucerchiati si chiedono quale sarà la somma a disposizione del club per il mercato, a partire dal tetto per il monte ingaggi: le voci sono tante, si parla di 13, 16, 20 milioni, e a rispondere dovrà essere Matteo Manfredi, dopo aver completato le valutazioni sulle previsioni dei costi e dopo essersi confrontato con gli investitori stranieri.Della cifra e della disponibilità finanziaria per allestire una squadra competitiva Manfredi ha già parlato con Pirlo e con Accardi, che avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito. Fare i conti però è complesso. Accardi ad esempio dovrà abbattere il monte ingaggiche dovrà anche far sapere al ds quanto del risparmio potrà essere reinvestito per allestire la squadra. Giova ricordare tra l'altro che Il monte ingaggi nei suoi primi 10 milioni si sovrappone al salary cap, e sotto ai 10 milioni non rientrano soltanto i giocatori ma Pirlo e lo staff, da soli 2 milioni lordi, Accardi (600.000 euro) e i vari incentivi all'esodo, bonus individuali e settore giovanile.

Secondo Il Secolo XIX per raggiungere l'equilibrio finanziario della prossima stagione ci sarebbe bisogno di mettere qualcosa in cassa, da aggiungere poi allaI giocatori con cui raggiungerla, oltre ad Audero e Leoni, sono i vari Yepes, De Luca, Bereszynski etc. Per ridurre il monte ingaggi, gli indiziati sono quelli con i contratti più pesanti: Audero, Conti, Ferrari, Bereszynski, Verre, o anche Borini. che pesa per circa 1.5 milioni lordi.