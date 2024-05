Oltre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con le voci su Ribalta e i rumors su Rossi, in casasi ragiona anche sul futuro di Andrea. L'attuale ds blucerchiato resterà a Genova, e verrà affiancato da un profilo d'esperienza. Anzi, nell'incontro andato in scena mercoledì a Milano tra Manfredi e Mancini, si sarebbe discusso anche del rinnovo del contratto del direttore sportivo.Mancini ha un contratto in scadenza a giugno e Manfredi secondo Il Secolo XIX avrebbe affrontato anche il discorso delper il figlio dell'ex C.T. Manfredi, Maheta Molango e Alessandro Messina però hanno in agenda anche una vera e propria ricostruzione del settore giovanile, che presenta vari membri in scadenza, a partire dal responsabile Gianni Invernizzi per arrivare a tecnici, medici e fisioterapisti.

Messina in particolare avrebbe già contattato qualche allenatore per Primavera, Under 18 e Under 17, che escono tutte da una stagione particolarmente fallimentare. Alla guida della Primavera c'è Pastorino, che ha sostituito Sassarini, ma la sua posizione va definita. Ci sarebbero stati sondaggi con ex blucerchiati come Palombo, Bellucci - nell'ultima stagione all'Under 18 del Cagliari - e Salvatore, vice di Mourinho alla Roma. Nel casting presente anche un ex storico come Tufano.