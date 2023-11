Nell'ambito di un evento a Milano Matteo, futuro nuovo presidente della, ha chiarito la sua posizione e i rapporti di forza all'interno della società blucerchiata: "Dalle radici solide che tutti i giorni portano avanti i nostri tifosi" ha detto l'imprenditore, come riporta Sampnews24.com. "Noi sicuramente dovremo fare del nostro per darle ulteriore valore, ci sono diverse opportunità locali e internazionali. Ha tanto valore inespresso e bisogna andare a sbloccarlo. Questo è il nostro progetto. Come dicevo la valorizzazione del brand passa da un lavoro sulla Sampdoria che non può essere completato in tempi brevi, aggiungo anche di lavoro io parlo tutti i giorni con gli investitori e q. Il brand rimane tale a prescindere dalla categoria, l’attrattiva di marchio, tifosi e storia sono indipendenti dai risultai sportivi è evidente che però anche i risultati sul campo siano importanti"."L’obiettivo principale è dareai nostri tifosi che non l’hanno avuto" prosegue Manfredi. "Questo è il nostro obiettivo. Noi vogliamo rimanere con i piedi per terra, con un progetto sostenibile.le vittorie recenti hanno dato giustizia al lavoro di Bogliasco. Ma non deve farci sognare, dobbiamo lavorare partita per partita e ci auguriamo che questo Derby raccolga il calore della nostra gente che sono il nostro valore aggiunto".Manfredi ha poi parlato di Pirlo: "Il calcio è un contesto da gestire con la dovuta calma. Quando i risultati mancano la reazione poco lucida è cambiare,. Ha un contratto di due anni, è il nostro mister e ora iniziamo a vedere risultati. Mercato? Il nostro mercato sicuramente deve sottostare a delle regole chiare, nonostante questo stiamo facendo un grande lavoro per aggiungere valore alla rosa. A gennaioi".