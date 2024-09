Sampdoria, meno uno al derby: sale Vieira, Borini in avanti? E Kasami...

Getty Images

Non c'è turnover che conti: il derby è il derby, lae ilstanno vivendo un momento delicato ma i due allenatori non guarderanno troppo alle sfide di campionato in vista della stracittadina. Mister Sottil schiererà la miglior formazione possibile, anche se qualche piccolo cambio rispetto alla partita vinta con il Sudtirol potrebbe concretizzarsi, soprattutto a centrocampo, il reparto che ad oggi pare quello più interessato dalle rotazioni, vista anche la disponibilità di alternative.Sulla corsia, ad esempio, sono in risalita le quotazioni dinonostante la grande prestazione di Venuti sabato. L'ex Verona potrebbe però partire dal primo minuto, anche perché l'esterno ex Fiorentina ieri ha lavorato a parte, così come Tutino, Romagnoli e altri due centrocampisti, Bellemo e Yepes. In quest'ottica sta prendendo credibilità anche la candidatura dicome possibile titolare, assieme a Benedetti. Attenzione anche a: è tornato in campo con il Sudtirol, la sua esperienza nel derby è un aspetto cruciale, e verrà certamente impiegato da Sottil. Da capire se dall'inizio oppure, più probabilmente, a gara in corso. Anche Meulensteen potrebbe avere una chance per mettersi in mostra nella stracittadina.

Dietro, in caso Romagnoli non dovesse essere in forma smagliante, è prontomentre i fari sono puntati in attacco. Coda giocherà, insieme a lui potrebbe partire Tutino ma se il problema dovesse rivelarsi abbastanza serio da metterlo fuori gioco per il derby, si aprirebbe un interessante ballottaggio. Sekulov e La Gumina sono in preallarme, ma c'è ancheche non è neppure sceso in campo con il Sudtirol.