Genoa-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

Torna dopo quasi due anni e mezzo di assenza ilgara che nobiliterà il terzo turno di Coppa Italia. Alla stracittadina numero 108 le due formazioni arrivano con animi nettamente contrapposti. I rossoblù sono infatti reduci dal pesante KO di Venezia, il secondo in questo avvio di campionato. Uno stop giunto in contemporanea con la prima vittoria stagione dei blucerchiati, che al Ferraris hanno superato di misura il Sudtirol.Il derby è sempre una partita speciale ma la sensazione è che entrambi gli allenatori ne avrebbero fatto volentieri a meno. Gilardino deve infatti fare i conti con un'infermeria che non accenna a sfollarsi. Recuperati Bani, Zanoli e Miretti il tecnico del Grifone deve ora fronteggiare i pesanti forfait di Malinovskyi e Messias. Defezioni che complicano le scelte in mediana, dove potrebbe essere la coppia norvegese composta dall'ex di turno Thorsby e da Bohinen. Tra i pali spazio al portiere di coppa Leali. Sottil è invece alle prese con una risalita in classifica appena iniziata. L'organico tuttavia gli sorride visto che l'unico indisponibile sicuro è il difensore Romagnoli. In attacco largo al tandem composto da Tutino e dall'altro grande ex Massimo Coda.

Partita: Genoa-SampdoriaData: mercoledì 25 settembre 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00Canale TV: Italia 1Genoa-Sampdoria verrà trasmessa in diretta tv su in chiaro su Italia 1 a partire dalle 20:45. La gara sarà inoltre visibile in streaming gratuito, previa registrazione, anche su Infinity.GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Vitinha, Pinamonti. All: A. Gilardino.SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Veroli, Ferrari, Riccio; Ioannou, Benedetti, Yepes, Kasami, Depaoli; Tutino, Coda.

A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, assistito sul campo da Ciro.Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Daniele Perenzoni di Rovereto. Dietro al monitor saranno infine impegnati Daniele Chiffi di Padova al Var e Rosario Abisso di Palermo in qualità di Avar.